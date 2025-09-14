Haberler

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 3.4 Büyüklüğünde Deprem
Güncelleme:
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre, depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13: 19'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

