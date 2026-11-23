Elazığ'ın Keban ilçesinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenbaşı Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dolayı fırında maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı