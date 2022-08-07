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Elazığ haberi! Elazığ'da hırsızlar gece camiye girdi

Elazığ haberi! Elazığ'da hırsızlar gece camiye girdi

Elazığ haber... Elazığ'ın Bahçedere köyündeki camiye giren hırsızlar 2 klima ile birlikte elektrikli süpürge ve semaveri çaldı.

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Elazığ'ın Bahçedere köyündeki camiye giren hırsızlar 2 klima ile birlikte elektrikli süpürge ve semaveri çaldı. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Maden ilçesine bağlı Bahçedere köyü Hz. Ömer Camii'nde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma günü gece saatlerinde camiye giren hırsızlar, 2 adet klima, bir adet elektrik süpürge ve elektrikli semaveri çaldı. Sabah namazında camiye gelen ve duruma fark eden imam, jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen ve inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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