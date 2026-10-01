Elazığ-Diyarbakır karayolunda Yurtiçi Kargo tırı devrildi, sürücü hafif yaralandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda Yurtiçi Kargo tırı devrildi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Diyarbakır karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Yurtiçi Kargo firmasına ait tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da virajı alamayan kargo firmasına ait tır devrildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Yurtiçi Kargo firmasına ait 44 AFP 965 plakalı tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.