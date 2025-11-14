Elazığ-Diyarbakır Karayolunda Tır Devrildi, Trafik Sıkıştı

Elazığ- Diyarbakır karayolunda tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Yaralanın olmadığı kazada, yol trafiğe kapandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı ve trafik yeniden ulaşıma açıldı. - ELAZIĞ