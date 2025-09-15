Haberler

Elazığ'da paniğe neden olan sesin kaynağı belli oldu

Elazığ'da paniğe neden olan sesin kaynağı belli oldu
Elazığ'ın Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde duyulan patlama sesi paniğe neden olurken; sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği açıklandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini belirtti.

Elazığ'da duyulan ve paniğe neden olan patlama sesinin nedeni belli oldu. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Elazığ'da Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi kısa süreli paniğe neden olurken; vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulundu.

PANİĞE NEDEN OLAN SESİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

