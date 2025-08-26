Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AL 642 plakalı otomobil ile 23 AC 719 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AL 642 plakalı otomobil park halinde bulunan 23 AAN 400 plakalı kamyonet çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
