Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.