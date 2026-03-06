Haberler

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 EU 056 plakalı panelvan, 23 ADP 020 ve 23 AEK 665 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, caddede ulaşım araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü. - ELAZIĞ

