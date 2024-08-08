Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yolcatı yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ