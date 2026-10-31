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Elazığ'da yolun karşısına geçen şahsa otomobil çarptı, şahıs hayatını kaybetti

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Elazığ'da yolun karşısına geçen şahsa otomobil çarptı, şahıs hayatını kaybetti
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Elazığ-Pertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa otomobil çarptı. Sağlık ekipleri olay yerinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ-Pertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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