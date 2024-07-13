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Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi 274. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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