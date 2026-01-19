Haberler

Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin bir gün süreyle trafiğe çıkışını yasakladı. Trafik güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlere uymalarına vatandaşların dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 (bir) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
