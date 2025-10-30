Elazığ'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Sürü Sahibi Yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hayvan otlatan sürü sahibi, yanına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yıldırımın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü sahibi Ramazan A. (30), hayvanlarını otlattığı sırada yağışa ve doluya yakalandı. Bu sırada kırsal alanda ateşin başında ısınan şahsın yanına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte şahıs hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, kontrol amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yıldırımın düşme anı Musa Seven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ateşin başında Ramazan A. ile oturan Seven'in dolu yağışını görüntülendiği ve ateşin ortasına yıldırımın düştüğü görüldü. - ELAZIĞ