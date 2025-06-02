Elazığ'da Yılan Saldırısıyla Kaçış Anı Kameralara Yansıdı

Elazığ'da Yılan Saldırısıyla Kaçış Anı Kameralara Yansıdı
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü kenarında bir vatandaş, çiftleşme dönemindeki yılanların dansını çekerken bir yılanın saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da bir şahıs, cep telefonu kamerası ile görüntülediği yılanın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Keban Baraj Gölü kenarında bir vatandaş çiftleşme dönemindeki yılanların dansını çekmeye başladı. Vatandaş bir süre çekim yaparken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçti. Vatandaş koşarak uzaklaşmaya çalışırken, yılan peşini bırakmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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