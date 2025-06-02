Elazığ'da Yılan Saldırısıyla Kaçış Anı Kameralara Yansıdı

Elazığ'da bir şahıs, cep telefonu kamerası ile görüntülediği yılanın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Keban Baraj Gölü kenarında bir vatandaş çiftleşme dönemindeki yılanların dansını çekmeye başladı. Vatandaş bir süre çekim yaparken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçti. Vatandaş koşarak uzaklaşmaya çalışırken, yılan peşini bırakmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ