Elazığ'da Yapıştırıcı Sprey Alev Aldı: İşçinin Yüzü Kısa Süreli Alevler İçinde Kaldı

Elazığ'da bir oto elektrik dükkanında çalışan bir işçi, çakmak çakarken elindeki yapıştırıcı spreyi alev aldı. Yüzü alevler içinde kalan işçi kısa sürede müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Elazığ'da yapıştırıcı spreyi elindeyken çakmak çakan şahsın yüzü bir anda alevlerin arasında kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda çalışan bir işçi, kabloyu eritmek için çakmağı çakınca o sırada elinde bulunan yapıştırıcı sprey bir anda alev aldı. Yüzü kısa süreliğine alevler arasında kalan çalışan, sprey kutusunu yere attı. Kısa bir şokun ardından kendine gelen çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı. O anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
