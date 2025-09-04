Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyünde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bahçelere ve köy içine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ilerleyerek Paymalı köyüne kadar ulaştı. Köy halkı kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, olay yerine arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 1 greyder, 15 orman işçisi, 30 jandarma personeli ve korucu ile 15 itfaiye personeli sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. - ELAZIĞ