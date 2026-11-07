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Elazığ'da yangın ihbarı panik yarattı, dumanın tadilat ateşinden olduğu anlaşıldı

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Elazığ'da yangın ihbarı panik yarattı, dumanın tadilat ateşinden olduğu anlaşıldı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da yangın ihbarı panik yarattı, dumanın tadilat ateşinden olduğu anlaşıldı
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Elazığ'da bir mahallede müstakil bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangın çıktığını düşünerek itfaiyeye bildirdi. Ekipler, dumanın tadilat yapan işçilerin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığını, yangın olmadığını belirledi.

Elazığ'da bir evden yükselen dumanlar nedeniyle yapılan yangın ihbarı ekipleri alarm durumuna geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, dumanın tadilat yapan işçilerin yaktığı ateşten kaynaklandığını belirledi.

Elazığ'da bir mahallede yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, tadilat çalışması devam eden müstakil bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangın çıktığı düşüncesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları incelemede herhangi bir yangın durumunun olmadığını tespit etti. Yükselen dumanların, evde tadilat çalışması yürüten işçilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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