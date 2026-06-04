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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
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Elazığ'da polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 16 bin 464 sentetik ecza, 433 gram sentetik kannabinoid, 240 gram esrar ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı, 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 16 bin 464 adet sentetik ecza, 433 gram sentetik kannabinoid, 240 gram esrar ve 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 61 şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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