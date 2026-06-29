Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 2 hafta içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilogram 115 gram sentetik kannobinoid maddesi, 113 gram metamfetamin maddesi, 15 gram esrar maddesi, 299 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 95 şüpheli şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dolayı adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar