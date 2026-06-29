Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerince son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 2 hafta içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilogram 115 gram sentetik kannobinoid maddesi, 113 gram metamfetamin maddesi, 15 gram esrar maddesi, 299 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 95 şüpheli şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dolayı adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı