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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Elazığ'ın Palu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir şahıs tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Palu ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir şahıs tespit edildi. Şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda; 7 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet markası belirsiz av tüfeği, 77 adet 9 milimetre fişek, 50 adet 7.65 mm fişek ve 524 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme heyetince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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