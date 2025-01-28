Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Palu ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir şahıs tespit edildi. Şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda; 7 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet markası belirsiz av tüfeği, 77 adet 9 milimetre fişek, 50 adet 7.65 mm fişek ve 524 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme heyetince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ