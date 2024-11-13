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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda Metanfetamin, kubar esrar ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde şüpheli S.B.'nin ikametgahına operasyon düzenledi. Operasyonda; 2,20 gram Metanfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5,29 gram kubar esrar ve 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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