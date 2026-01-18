Elazığ'da trenin çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken trenin çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Palu ilçesinde bulunan Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan'dan Elazığ'a gelen tren, hemzemin geçide 50 metre kala yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Muhammet Bahçeci'ye çarptı. Kazada şahıs ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bahçeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ