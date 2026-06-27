Haberler

Yük treni hafif ticari aracı 120 metre sürükledi: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kontrollü hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araç 120 metre sürüklendi, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kontrollü hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treninin çarptığı hafif ticari araç yaklaşık 120 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkez Kızılay Mahallesi'nde kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten Elazığ istikametine seyir halinde olan yük treni, kontrollü hemzemin geçitten geçmeye çalışan H.A. idaresindeki 23 AH 187 plakalı hafif ticari araça çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç, trenin önünde yaklaşık 120 metre boyunca sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti

20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Japon arkeolog, Büklükale'de Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri buldu

Japon arkeolog buldu! Büyük İskender’in izleri o ilimizde ortaya çıktı
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı