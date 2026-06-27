Yük treni hafif ticari aracı 120 metre sürükledi: 2 yaralı

Elazığ'da kontrollü hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treninin çarptığı hafif ticari araç yaklaşık 120 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkez Kızılay Mahallesi'nde kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten Elazığ istikametine seyir halinde olan yük treni, kontrollü hemzemin geçitten geçmeye çalışan H.A. idaresindeki 23 AH 187 plakalı hafif ticari araça çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç, trenin önünde yaklaşık 120 metre boyunca sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı