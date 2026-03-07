Haberler

Elazığ'da makas atan araç kameralara yansıdı

Elazığ'da makas atan araç kameralara yansıdı
Elazığ'da bir sürücünün trafikte makas atarak tehlike yarattığı anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi. Olay, Malatya Caddesi'nde gerçekleşti.

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
