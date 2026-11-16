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Elazığ'da trafik polisleri kış lastiği denetiminde sürücülere broşür dağıttı

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Elazığ'da trafik polisleri kış lastiği denetiminde sürücülere broşür dağıttı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da trafik polisleri kış lastiği denetiminde sürücülere broşür dağıttı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki uygulamada araçların kış lastiklerini kontrol etti. Denetimde sürücülere güvenli sürüş broşürü dağıtıldı ve kış şartlarında lastik kullanımına ilişkin uyarılar yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamada araçların lastiklerini kontrol ederek sürücülere güvenli sürüş broşürü dağıttı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği zorunluluğunun ardından, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini artırmak amacıyla kent genelinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Belirlenen uygulama noktalarında durdurulan araçlarda kış lastiği kontrolü yapan trafik polisleri, lastik diş derinlikleri ve mevsim şartlarına uygunluğu inceledi. Denetimler kapsamında sürücülere kış lastiği kullanımının önemi, doğru lastik seçimi, karlı ve buzlu yollarda güvenli seyahat kuralları ile araç bakımının detaylarını içeren bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Trafik polisleri, kış şartlarında meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçmek ve can ile mal güvenliğini korumak adına başta ticari araçlar olmak üzere tüm sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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