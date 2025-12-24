Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Yukarıovacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslalar ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
