Elazığ'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Elazığ'da Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu biri takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştı kazada biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa