Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı