Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güneyçevre yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Kaza Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza da 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa