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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi ve yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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