Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, protokol yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADA 004 plakalı otomobil ile 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

