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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent mahallesi 86. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, iki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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