Elazığ'da Otomobil-Transit Çarpışması: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı