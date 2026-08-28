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Elazığ'da Otomobil-Transit Çarpışması: 2 Yaralı

Elazığ'da Otomobil-Transit Çarpışması: 2 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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