Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunda gerçekleşti.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki Audi marka 34 GR 8797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan S.T. (28) ile S.T.'nin (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile N.T. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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