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Elazığ'da Kaldırıma Çarpan Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Kaldırıma Çarpan Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABY 616 plakalı hafifi ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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