Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Paşa Konağı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 01 EM 555 plakalı otomobil, 34 UY 8965 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

