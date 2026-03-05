Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaza, Palu ilçesi Maço mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı