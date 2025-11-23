Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rızaiye Mahalle'si Pertek Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ACB 380 plakalı hafif ticari araçla 23 ADJ 320 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
