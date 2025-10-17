Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kovancılar-Palu yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa