Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Palu yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ