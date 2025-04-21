Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Mercedes marka otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 VH 5013 plaka otomobil ile 23 ABV 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 ABV 995 plakalı otomobil ters döndü. Kazada, 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ