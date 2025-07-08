Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü
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Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü İsmet Gürzay hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karakoçan-Kiğı Karayolu Karaoğlan Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gürzay yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Karaoğlan Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü İsmet Gürzay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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