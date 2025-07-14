Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 16. kilometresi Sakabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 23 EP 370 plakalı motosiklet ile R.İ. idaresindeki 23 ADK 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden A.Ş.'nin cenazesi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

Ali Koç iki dünya yıldızını aynı uçakla İstanbul'a indiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.