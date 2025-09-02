Haberler

Elazığ'da Tırın Demir Yükü Lüks Araç Üzerine Düştü

Elazığ'da kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobilin üzerine inşaat demiri yüklü tırın yükü düştü. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da inşaat demiri yüklü tır, kırmızı ışıkta ani fren yapması sonucu taşıdığı tonlarca demir, kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobilin üstüne düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. idaresindeki 23 LH 911 plakalı demir yüklü tır, kırmızı ışıkta ani fren yapması sonucu taşıdığı tonlarca demir, aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.T. idaresindeki 55 AVG 05 plakalı lük otomobilin üstüne düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlginç kazayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
