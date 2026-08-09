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Elazığ'da sürüklenen otomobil kazası kamerada

Elazığ'da sürüklenen otomobil kazası kamerada
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Elazığ’da kontrolsüz yola çıkan otomobil, tır tarafından sürüklendi.

Elazığ'da kontrolsüz yola çıkan otomobil, tır tarafından sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elazığ OSB Kavşağı'nda meydana geldi. İddia edilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen tır, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobili fark etmeyerek aracı bir süre sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerası yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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