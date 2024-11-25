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Elazığ'da Tırın Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Tırın Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti
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Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde, yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Ali Rıza Pamuk, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir kişi yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Elazığ- Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alabalık tesisinde mühendis olarak görev yapan 2 çocuk babası Ali Rıza Pamuk'a (39), yolun karşısına geçmek isterken tır çarptı. Aracın altında kalan Ali Rıza Pamuk'u gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ali Rıza Pamuk'u Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Rıza Pamuk'un cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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