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Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında Mercedes marka tır ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da Mercedes marka tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 CGY 053 plakalı otomobil İ.P. idaresindeki 23 AS 407 plakalı Mercedes tırın kör noktasına gelmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobil refüje çıkarken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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