Haberler

Elazığ'da tır devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da tır devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolunda tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 51 AAD 564 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi