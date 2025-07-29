Elazığ'da Tır Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da Tır Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır devrildi. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesi Topaluşağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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