Elazığ'da Tır Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır devrildi. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Baskil ilçesi Topaluşağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa