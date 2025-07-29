Elazığ'da Tır Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesi Topaluşağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ