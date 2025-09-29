Haberler

Elazığ'da Tekmeli Yumruklu Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Tekmeli Yumruklu Kavga: 1 Yaralı
Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada bir kişi yaralanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çatalçeşme Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren tekmeli yumrulu kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

